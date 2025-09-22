Seg, 22 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda22/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BLINDAGEM

Haddad sobre manifestações: Brasil é uma democracia e ninguém é censurado

O ministro afirmou que para haver uma eleição "decente" em 2026, é preciso se debruçar sobre os "números reais" da economia brasileira

Reportar Erro
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad.O ministro da Fazenda, Fernando Haddad. - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 22, que o Brasil é uma democracia e que ninguém é censurado, citando com protestos da direita e da esquerda na Avenida Paulista. Ele participou de um evento do banco BTG Pactual, em São Paulo.

Haddad afirmou que para haver uma eleição "decente" em 2026, é preciso se debruçar sobre os "números reais" da economia brasileira.

Antes, ele criticou despesas contratadas por governos anteriores e impactam o resultado primário do governo atualmente.

Leia também

• Brasil tem agenda econômica equilibrada e força para tocar projetos, diz ministro Renan Filho

• Haddad prevê queda dos juros "em breve" e 2026 "muito melhor"

• Haddad: Brasil terá o melhor PIB médio dos últimos 12 anos e a menor inflação de um mandato

No mesmo evento do BTG Pactual, o ministro da Fazenda disse que o Brasil terá o melhor Produto Interno Bruto (PIB) médio dos últimos 12 anos e a menor inflação em um mandato.

"Acredito que em quatro anos teremos o melhor crescimento médio dos últimos 12 anos ou mais; a menor inflação de um mandato desde o Plano Real", afirmou Haddad.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter