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SÃO PAULO Haddad: SP cresceu 0,4% nos últimos 12 meses, 1/4 da média nacional Ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo discursou na convenção estadual do PT, em Campinas

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) afirmou neste sábado, 25, que o Estado cresceu 0,4% nos últimos 12 meses, só 1/4 da média nacional. Ele também criticou a baixa alfabetização, a segurança pública e o aumento da população de rua. Ele discursou na convenção estadual do PT, em Campinas.

"O estado de São Paulo cresceu nos últimos 12 meses O estado de São Paulo cresceu 0,4% contra 2% da média nacional Contra 5% do estado do Rio de Janeiro Como é que o estado pode estar feliz crescendo um quarto do que cresce o país? Não é possível manter esse estado altivo com esperança de um futuro melhor com essa taxa de crescimento", afirmou.

Ele disse ainda que 20% de todos os celulares roubados no Brasil são na capital paulista e isso porque a PM do Estado estaria contaminada pelo crime organizado. Ele também criticou a privatização da Sabesp, dizendo que a qualidade da água é ruim e que o preço aumentou.

Por fim, declarou que os adversários seguem discutindo a qualidade das urnas eletrônicas. Lembrou que foram essas urnas que deram a vitória a Bolsonaro e ao Tarcísio em São Paulo.

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