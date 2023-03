A- A+

VIAGEM Haddad também cancela viagem à China e pode antecipar anúncio do arcabouço fiscal Ida do ministro da Fazenda à China, junto com Lula, foi o motivo alegado pelo governo para não anunciar as novas regras fiscais do país

O Ministério da Fazenda anunciou que o Fernando Haddad não vai mais à China, após o cancelamento da ida do presidente Lula, que foi diagnosticado com pneumonia.

"Em função do cancelamento da missão presidencial à China, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também não fará a viagem neste momento", disse a Fazenda em nota.

Com o cancelamento da viagem, o anúncio do arcabouço fiscal pode ser antecipado, porque essa foi a justificativa do presidente Lula para não tornar público o projeto. Segundo o próprio Haddad e secretários da Fazenda, não fazia sentido expor o programa sem que o ministro estivesse no país para tirar dúvidas e repercutir o projeto.

Parte da agenda econômica do governo na viagem, no entanto, será mantida. O ministro Carlos Fávaro, por exemplo, da Agricultura, que já está no país asiático desde o início da semana, manterá seus compromissos no país.

