A- A+

APOIO Haddad teve e tem todo apoio de Lula e de ministros do Planalto para iniciativas, diz Rui Costa O ministro também minimizou os rumores sobre uma possível crise na equipe econômica e reforçou que o trabalho de Haddad é reconhecido dentro do governo

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quarta-feira, 26, em entrevista à GloboNews, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conta com total respaldo do presidente Lula e dos ministros do Palácio do Planalto para todas as suas iniciativas.

"O ministro Haddad teve e tem todo o apoio do presidente da República, do Palácio, dos ministros do Palácio para todas as iniciativas que ele tomou. Em momento nenhum houve qualquer questionamento sobre sua condução", afirmou Costa, ao rechaçar especulações sobre desentendimentos internos.



O ministro também minimizou os rumores sobre uma possível crise na equipe econômica e reforçou que o trabalho de Haddad é reconhecido dentro do governo. "Ouvi dizer que falaram de Haddad em uma reunião; se discutiu comunicação. Antes de sair qualquer medida, tem que ter comunicação do governo", disse Costa, negando qualquer atrito em relação ao titular da Fazenda.

Costa destacou ainda que as medidas econômicas adotadas pelo governo visam estruturar a economia sem comprometer a responsabilidade fiscal. "O governo Lula está focado em garantir um crescimento sustentável, e Haddad tem um papel fundamental nesse processo", afirmou.

Sobre o crédito consignado, o ministro revelou que o presidente Lula quer lançar crédito o modelo do consignado em março.



Veja também