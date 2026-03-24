caso master

Haddad: Todo mundo alertou o BC por anos que algo de estranho estava acontecendo com o Master

Haddad reafirmou que cabe ao Banco Central, que tem autonomia, fiscalizar instituições financeiras

Fernando Haddad, ex-ministro da FazendaFernando Haddad, ex-ministro da Fazenda - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), pré-candidato a governador de São Paulo, voltou a isentar nesta terça-feira (24) a responsabilidade da atual gestão do Banco Central (BC) por problemas de fiscalização sobre o banco Master. Segundo ele, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, "estancou a sangria" do caso e o "pecado original" da fiscalização começou na gestão de Roberto Campos Neto, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a autarquia.

"O Banco Central foi alertado por muita gente, por CEOs, banqueiros, FGC, Febraban. Todo mundo alertou o Banco Central durante anos que alguma coisa de muito errada estava acontecendo no Master", declarou ao canal do YouTube TV 247.

Leia também

• Mastercard assume prejuízo milionário após quebra do Banco Master e tenta reaver recursos

• Grupos de Jaques Wagner e ACM Neto fazem acordo para deixar caso Master fora da disputa eleitoral

• Mendonça libera servidor afastado do BC de prestar depoimento sobre Master à CPI do Crime Organizado

Haddad reafirmou que cabe ao Banco Central, que tem autonomia, fiscalizar instituições financeiras e comentou contribuições do Master à campanha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos): "Não vou ser leviano, nem todo mundo que recebeu doação é cúmplice".
 

