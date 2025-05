Haddad vai à Califórnia buscar investimentos em data centers e visita o México na sequência

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, iniciou neste sábado (3) uma viagem internacional com foco em atrair investimentos para o setor de tecnologia no Brasil. A primeira parada será Los Angeles, na Califórnia (EUA), onde o ministro apresentará o novo Plano Nacional de Data Centers a representantes de big techs e participará de um fórum econômico.

Depois, segue para o México com agenda voltada à ampliação das relações bilaterais.

Haddad permanece nos Estados Unidos até terça-feira (6). No domingo (4), participa de um jantar privado com investidores internacionais promovido pelo Instituto Milken, que reúne autoridades e líderes empresariais para debater economia global.

Encontro Big Techs

Na segunda (5), o ministro tem reuniões com executivos de grandes empresas de tecnologia. Em Los Angeles, se encontrará com a diretora financeira do Google, Ruth Porat. Em seguida, viaja para San José, onde terá agenda com o CEO da Nvidia, Jensen Huang, e visitará as instalações da empresa. No dia seguinte, participa de uma mesa-redonda com empresários da área tecnológica organizada pela Amcham Brasil, e encerra a visita com uma reunião com executivos da Amazon.

O principal objetivo é apresentar o plano que prevê incentivos fiscais para empresas que investirem em infraestrutura de centros de dados no Brasil. A proposta, segundo Haddad, será enviada ao Congresso nas próximas semanas e deve incluir desoneração de bens de capital voltados ao setor de tecnologia da informação.

“Somos deficitários na balança de serviços. Contratamos 60% da nossa TI fora do país. Isso significa remessa de dólares e subinvestimento interno. Acredito que essa política pode mudar esse cenário”, afirmou o ministro na última segunda-feira (28), em São Paulo.

México

Na noite de terça-feira (6), Haddad desembarca na Cidade do México. A agenda oficial começa na quarta (7), com café da manhã com brasileiros que atuam em empresas no país. Depois, ele se reúne com o secretário da Fazenda e Crédito Público do México, Edgar Amador Zamorra.

Segundo o Ministério da Fazenda, o foco será alinhar estratégias para uma globalização mais justa e fortalecer os laços econômicos entre os dois países. A pauta segue diretrizes definidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela presidenta mexicana Claudia Sheinbaum durante encontro recente da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), em Honduras.

O retorno de Haddad a Brasília está previsto para a madrugada de quinta-feira (8), após cinco dias de agendas nos dois países.

