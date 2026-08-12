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SÃO PAULO Governo de SP diz que vai apurar perseguição relatada pelo motorista de Fernando Haddad Motorista afirma ter percebido que estava sendo seguido por uma viatura após compromisso em faculdade

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, afirmou nesta quarta-feira, 12, que vai investigar uma possível perseguição ao motorista do candidato Fernando Haddad (PT). As informações foram trazidas a público pelo ex-ministro da Fazenda nesta manhã e levadas às autoridades paulistas pelo advogado de Haddad, Hélio Silveira.

Em nota, a Secretaria afirmou que pediu a identificação das equipes que estiveram nas imediações da casa do ex-ministro, na zona sul da capital paulista. Mais cedo, Fernando Haddad disse a jornalistas que a aproximação dos policiais militares ocorreu próximo das 22h30, depois que ele desceu do veículo e entrou em casa.

De acordo com o órgão, o secretário Osvaldo Nico Gonçalves entrou em contato com o candidato do PT e pediu informações sobre o trajeto que possam ajudar na apuração do caso. A nota da Secretaria de Segurança Pública concluiu dizendo que desvios de conduta serão apurados.

Na noite de terça-feira, 11, o candidato atendeu a um compromisso na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Segundo ele, o motorista percebeu que estava sendo seguido por uma viatura depois que os agentes de segurança projetaram luzes para iluminar o interior do carro. A identidade do condutor foi preservada por Haddad, que disse ter tomado conhecimento dos fatos só nesta quarta.



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