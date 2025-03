Hamas pede a países árabes que 'frustrem' plano para deslocar população de Gaza

A- A+

O movimento islamista Hamas pediu nesta terça-feira (4) aos líderes árabes reunidos no Cairo que “frustrem” um plano para retirar os palestinos da Faixa de Gaza, em um momento de incerteza sobre os próximos passos da trégua.

O controverso plano de Trump, para o qual os líderes árabes querem propor uma alternativa, pede que Washington assuma o controle de Gaza e remova sua população.

A ideia foi bem recebida pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que disse que “é hora de dar aos habitantes de Gaza a liberdade de ir embora”.

O Hamas, por outro lado, espera que os países árabes desempenhem “um papel eficaz para pôr fim à tragédia humanitária criada pela ocupação na Faixa de Gaza (...) e frustrar os planos da ocupação israelense”, disse o grupo em um comunicado.

A cúpula da Liga Árabe no Cairo na terça-feira coincide com o impasse nas negociações entre o Hamas e Israel sobre os próximos estágios do cessar-fogo que começou em 19 de janeiro em Gaza.

A primeira fase da trégua terminou no último fim de semana e, para passar para a segunda fase, que em teoria deveria levar a um cessar-fogo permanente, o ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar, exigiu nesta terça-feira uma “desmilitarização total” de Gaza, a saída do Hamas do território e a devolução dos reféns sequestrados durante o ataque de 7 de outubro de 2023 em território israelense que desencadeou a guerra.

O Hamas rejeitou imediatamente essas condições, enquanto Israel anunciou a suspensão da entrada de produtos e suprimentos no território palestino.

Após os discursos do presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, e do rei do Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, a cúpula continuará a portas fechadas para, de acordo com o noticiário Al-Qahera, ligado ao Estado egípcio, aprovar um plano egípcio para Gaza.

O novo presidente sírio, Ahmad al-Chareh, participa pela primeira vez de uma cúpula árabe.

Al Sisi disse nesta terça-feira que seu plano é manter os palestinos “em suas terras” e afirmou que Trump é “capaz de alcançar a paz” na região.

O plano de 53 bilhões de dólares (309 bilhões de reais) do Egito prevê a reconstrução de Gaza em cinco anos e a criação de um fundo supervisionado internacionalmente para garantir a “sustentabilidade do financiamento”, bem como a “transparência”, de acordo com um rascunho disponibilizado para a AFP.

A primeira fase de seis meses se concentrará na limpeza dos escombros, na remoção de minas e explosivos e na criação de moradias temporárias para acomodar mais de 1,5 milhão de pessoas.

Isso seria seguido por duas outras fases de reconstrução, a primeira para criar infraestrutura básica e moradias permanentes e a segunda para construir, entre outras coisas, um porto comercial e um aeroporto.

A longo prazo, o plano prevê que a Autoridade Palestina, sediada na Cisjordânia ocupada, assuma a governança da Faixa, controlada pelo Hamas desde 2007, com uma possível presença internacional.

O presidente da autoridade, Mahmud Abbas, que está participando da cúpula, disse que está disposto a assumir esse papel.

Trump disse em fevereiro que seu plano envolveria o deslocamento de habitantes de Gaza para o Egito e a Jordânia, algo que ambos os países rejeitaram.

O ataque de 7 de outubro de 2023 deixou 1.218 pessoas mortas no lado israelense, a maioria delas civis, de acordo com uma contagem baseada em dados oficiais e incluindo reféns mortos ou mortos em cativeiro.

A resposta do Exército israelense causou pelo menos 48.397 mortes em Gaza, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do Hamas considerados confiáveis pela ONU.

