ELEIÇÕES 2026 Helder Barbalho lidera disputa pelo Senado no Pará, aponta Paraná Pesquisas A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas pessoais, entre os dias 12 e 15 de dezembro de 2025

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), lidera com folga a disputa pelo Senado em 2026 em todos os cenários testados. Segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, o emedebista aparece com 50,8% das intenções de voto no cenário estimulado com mais nomes testados.

A disputa pela segunda vaga está mais acirrada, com pelo deputado federal Delegado Eder Mauro (PL) na frente, com 32,2%, seguido do ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), que soma 22,2%.

Em um segundo cenário testado, sem o delegado Éder Mauro, Celso Sabino entraria na segunda vaga, com 31,4% das intenções mas em disputa acirrada com o senador Zequinha Marinho (Podemos), com 26,1%. Neste cenário, Helder Barbalho isola-se com 55,9% das intenções.

Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao entrevistado, 84% dos eleitores afirmaram não saber ou preferiram não opinar. Nesse recorte, Helder Barbalho é o nome mais citado, com 5,8%, à frente de Delegado Eder Mauro (1,6%) e Celso Sabino (1,0%)

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas pessoais, entre os dias 12 e 15 de dezembro de 2025, com 1.505 eleitores em 60 municípios do Pará. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,6 pontos porcentuais.

Confira os resultados na íntegra:

Intenção de voto - Senador (estimulada)

(Cada entrevistado pôde citar até dois candidatos)

Cenário 1

Helder Barbalho: 50,8%

Delegado Eder Mauro: 32,2%

Celso Sabino: 22,2%

Zequinha Marinho: 18,7%

Paulo Rocha: 17,5%

Simão Jatene: 15,1%

Chicão: 7,0%

Nenhum / Branco / Nulo: 6,1%

Não sabe / não opinou: 3,9%

Cenário 2

Helder Barbalho: 55,9%

Celso Sabino: 31,4%

Zequinha Marinho: 26,1%

Chicão: 12,6%

Rogério Barra: 11,7%

Nenhum / Branco / Nulo: 11,1%

Não sabe / não opinou: 5,0%

Intenção de voto - Senador (espontânea)

Pergunta: "Se as eleições para Senador do Estado do Pará fossem hoje, em quem o(a) Sr(a) votaria?"

Não sabe / não opinou: 84,0%

Nenhum / Branco / Nulo: 5,0%

Helder Barbalho: 5,8%

Delegado Eder Mauro: 1,6%

Celso Sabino: 1,0%

Zequinha Marinho: 0,7%

Paulo Rocha: 0,5%

Chicão: 0,1%

Marinor Brito: 0,1%

Mario Couto: 0,1%

Simão Jatene: 0,1%

Outros candidatos citados: 0,9%



