JUSTIÇA
Heleno e Paulo Sergio Nogueira são presos para cumprir pena por trama golpista
Eles foram levados para o Comando Militar do Planalto, em Brasília
Augusto Heleno e do Paulo Sérgio Nogueira - Foto: Lula Marques e Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a execução das penas dos ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno e do Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Generais do Exército, eles foram levados para as instalações do Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.
Heleno foi condenado pela trama golpista a 21 anos de prisão. Nogueira vai cumprir 19 anos de prisão.
(Em atualização)