Helicóptero com vice-governador de RS faz pouso de emergência

O helicóptero em que estava o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB), precisou fazer um pouso de emergência na tarde dessa sexta-feira (23). O pouso ocorreu entre as cidades de Espumoso e Soledade, no norte no estado.

Segundo a equipe do político, o voo foi interrompido pelo piloto após "indicação técnica do sistema elétrico da aeronave", com pouso feito às margens da rodovia ERS-332. O vice-governador estava acompanhado de sua equipe e tripulantes, que deixaram a aeronave em segurança.

Do local do pouso, Gabriel Souza retomou sua viagem de volta a Porto Alegre de carro. Nas redes sociais, o vice de Eduardo Leite (PSDB) comunicou que o episódio no ar "foi muito breve" e que pousou bem e em segurança:

"Aos amigos que mandam mensagens com preocupação, informo que estou bem, em segurança, assim como minha equipe e pilotos. O episódio no ar, assim como o pouso, foi muito breve, sem nenhum transtorno maior para os tripulantes e passageiros", afirmou.

Após a inspeção inicial, o helicóptero seguiu voo para capital gaúcha, onde foi encaminhado para avaliação técnica.

