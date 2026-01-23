A- A+

BRASÍLIA Helicóptero pousa ao lado de rodovia para caminhada de Nikolas; petistas pedem que PRF acabe marcha Assinado por Lindbergh Farias e Rogério Correia, documento cita presença de aeronaves acompanhando manifestação bolsonarista na BR-040

Os deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ) e Rogério Correia (PT-MG) solicitaram à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que interrompa a caminhada de Nikolas Ferreira (PL) na BR-40 e redirecione a mobilização para outro lugar. No documento, eles citam a presença de helicópteros na marcha como um fator de risco à segurança.

Nikolas deu início a caminhada, que partiu de Paracatu (MG) e tem como destino Brasília, na segunda-feira. Segundo o deputado federal, o objetivo é lutar "pela liberdade e pela justiça" e protestar contra "prisões injustas do 8 de janeiro e do ex-presidente Jair Bolsonaro".

A PRF disse por meio de nota na quinta-feira (22) que a marcha organizada pelo parlamentar bolsonarista gera "riscos extraordinários".

"Esse Nikolas e essa turma podem fazer as passeatas que eles quiserem para defender anistia para golpista, para tirar Bolsonaro da cadeia, para defender que não paguem pelo seus crimes", diz Lindbergh Farias na gravação compartilhada nesta quinta-feira no Instagram.

"O que eles não podem e não tem direito é de cometer crimes, como eles estão fazendo. Ele foram para a BR-40 sem pedir autorização prévia a ninguém, ao DNIT, ANTT, nenhum órgão".





O petista diz ter enviado um ofício à Polícia Rodoviária Federal (PRF) com diferentes pedidos, entre eles um para que a caminhada na BR-040 seja interrompida e redirecionada para outro lugar. Lindbergh afirma ainda que os envolvidos vão responder "administrativamente e criminalmente". O documento é assinado também pelo deputado Rogério Correia (PT-MG).

"O quadro fático agravou-se progressivamente ao longo do percurso, pois a caminhada não permaneceu restrita a um grupo inicial, passando a admitir adesão espontânea e sucessiva de populares e parlamentares em diferentes pontos da rodovia, ampliando de forma imprevisível o número de pessoas expostas a risco", dizem os petistas no documento.

"É proibido você andar em acostamento de uma via rodovia federal como aquela (...) Tem trechos que eles entram por dentro da via principal. Isso é um absurdo. E helicópteros de milionários trazendo deputados, pousando ao lado da via. Isso é crime", disse Lindbergh



Circulam nas redes sociais imagens da caminhada na qual é possível ver mais de um helicóptero voando a baixa altitude sobre a rodovia. Há também ao menos um registro de um pouso sendo feito ao lado da pista, em um trecho de terra. O petista argumenta que a conduta dos pilotos pode ser enquadrada como "infração aeronáutica grave" ou uma violação do artigo 261 do Código Penal, que pune ações que representem "risco concreto à segurança da navegação aérea ou a terceiros no solo".



"Eles estão fazendo uma caminhada sem ter avisado a PRF na BR-40, que liga Minas Gerais à Brasília, colocando em risco não apenas a vida deles, mas também daqueles que circulam por lá. A PRF não pode fingir que não está vendo", disse Correia em um vídeo publicado nesta quinta-feira. "Tem até helicóptero pousando. É uma caminhada fake".

Lindbergh e Correia pedem à PRF que instaure um procedimento interno para apurar o caso e que "adote imediatamente medidas administrativas para impedir a continuidade do deslocamento de pedestres em trechos da rodovia federal". O deputado solicita também a proibição de qualquer apoio logístico irregular, aéreo ou terrestre, citando "especialmente" o pouso de aeronaves nas margens da rodovia.

