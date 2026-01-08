A- A+

Luto Heloísa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, é encontrada morta em Atibaia Rompida com o pai desde 2017, a ativista política foi encontrada sem vida em sua residência no interior de SP

O corpo de Heloisa de Carvalho Martin Arribas, filha do filosófo e guru bolsonarista Olavo de Carvalho, foi encontrado nesta quinta-feira (8), na residência dela, em Atibaia, no interior de São Paulo. O corpo foi encontrado por um amigo, que entrou em contato com a Polícia Civil. Os agentes chegaram na residência por volta das 23h e ficaram no local até às duas da madrugada.

Heloisa, a primogênita do escritor Olavo de Carvalho, foi a única dos oito filhos de Olavo a ser excluída do testamento do autor, morto em 2022, aos 74 anos. Heloísa tinha um posicionamento político oposto ao do pai, e chegou a se filiar ao Partido dos Trabalhadores (PT), odiado por Olavo.

Olavo de Carvalho morreu na noite de 24 de janeiro de 2022, aos 74 anos. O óbito ocorreu em um hospital na região de Richmond, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, onde ele residia. Embora a família não tenha divulgado oficialmente a causa exata no comunicado inicial, há informações conflitantes e contextos relevantes sobre sua saúde na época. Oito dias antes de falecer, Olavo havia sido diagnosticado com Covid-19. Heloísa afirmou publicamente na época que a doença foi a causa da morte.

Rompida com o pai a partir de 2017, Heloísa de Carvalho tentou no ano passado abrir e comandar o inventário de Olavo na 3ª Vara da Família e Sucessões do TJ de São Paulo. Poucos dias após a morte, Heloísa afirmou que utilizaria o espólio paterno para esmiuçar as finanças do guru bolsonarista e, conforme prometeu ela à época, “descobrir se empresários financiavam a máquina de ódio e fake news” de Olavo.

Heloísa ficou famosa e rompeu com o pai após a publicação da “Carta aberta a um pai”, e posteriormente do livro “Meu pai, o guru do presidente: a face ainda oculta de Olavo de Carvalho”. Nas publicações ela relata parte da infância dela e dos irmãos, período marcado pela ausência do pai.

Ela o acusava de não a ter enviado à escola. Carvalho, ainda segundo a filha, teria colocado a família para morar nos fundos da Escola Júpiter, onde dava cursos de astrologia, enquanto usava a casa da frente para se relacionar com a nova esposa. Ela guardava mágoa em relação ao abandono intelectual — ela foi alfabetizada pelo Mobral, antigo programa do governo de alfabetização de adultos.

“Acordar cedo nunca fez parte da vida do meu pai. Às vezes, chegávamos atrasados à missa por ele perder a hora. Hoje ele se diz católico desde criancinha, mas foi muçulmano e levou todos os quatro filhos, minha mãe a as esposas dele na época para o islamismo. Chegou a ter três esposas muçulmanas ao mesmo tempo”, disse em entrevista à Época, publicada em 2019.

Segundo ela, Olavo foi morar nos EUA pois lá ele teria “condições de atacar as pessoas”, sem ser atingido ou processado.

A relação entre os dois foi marcada por ataques mútuos, incluindo ações na Justiça. Em 2017, por exemplo, Olavo prestou uma queixa-crime contra Heloísa acusando-a de integrar uma organização criminosa apoiada por partidos de esquerda para destruir a sua reputação. O caso foi arquivado. Olavo também processou a filha por calúnia e difamação depois da publicação carta, e posteriormente eles chegaram a um acordo judicial onde ela deletou sua conta no Facebook e ele encerrou o litígio.

Em 2023, Heloísa se desfiliou do PT. Filiada desde 2021, ela alegou em uma publicação que foi agredida fisicamente pela secretária de comunicação do partido Adriana Carvalho, em Atibaia, interior de São Paulo. Heloísa relatou ainda que o presidente do partido na cidade, William Vieira, teria presenciado a cena, mas apenas "saiu rindo".

Na época da morte do pai, Heloísa publicou que ele morreu em decorrência da covid-19, doença cuja gravidade Olavo negava. "Que Deus perdoe ele de todas as maldades que cometeu", escreveu ela ao compartilhar a nota de falecimento do pai.

Heloísa ainda falou na época sobre as pessoas que fazem publicações celebrando o acontecido. "Comemorar a morte de qualquer pessoa é assinar o atestado de total falta de humanidade, Deus está vendo e eu também", concluiu.

