Heloísa Helena aciona Justiça e pleitos da Rede são reestabelecidas a contragosto de grupo de Marina

A disputa pelo comando da Rede Sustentabilidade, que opõe os grupos da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e da ex-senadora Heloísa Helena, foi reestabelecida e ocorrerá mais neste fim de semana. Após os aliados de Marina terem conseguido adiar o congresso da legenda, a ex-senadora acionou a Justiça e o reestabeleceu.

A decisão do desembargador Fábio Eduardo Marques, da 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), confirmou as eleições internas. Antes, o mesmo desembargador havia determinado a suspensão diante da indefinição sobre a composição do colégio eleitoral, o que representaria risco de um gasto irreversível de R$ 1 milhão em recursos públicos. O processo tramita sob segredo de Justiça.

Em nota, a Comissão Eleitoral da REDE Sustentabilidade, ligada a Heloísa, lamentou a judicialização "como estratégia de tumulto e de contestação vazia das decisões democráticas tomadas no âmbito interno do partido".

A briga judicial foi iniciada por Giovanni Mockus, candidato apoiado por Marina, que apontou supostos indícios de fraudes em conferências estaduais .

No último mês, a legenda enfrentou disputas judiciais em ao menos cinco estados. Em Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, o grupo de Marina denunciou irregularidades, como filiações supostamente feitas sem consentimento.

O caso mais emblemático ocorreu na Bahia, onde duas convenções paralelas foram realizadas. O grupo de Marina ocupou o local inicialmente reservado, enquanto a ala de Heloísa se reuniu no saguão do hotel. Em meio ao impasse, um dos aliados da ex-senadora chegou a conclamar vaias à ministra, que não estava presente.

Atualmente no comando da sigla, os aliados de Heloísa Helena defendem o nome de Paulo Lamac, secretário de Relações Institucionais de Belo Horizonte, como próximo porta-voz da Rede. Já Marina apoia a candidatura de Giovanni Mockus.

O embate entre Marina Silva e Heloísa Helena evidencia a divisão no diretório nacional do partido. As divergências entre as duas líderes remontam a 2022 e refletem visões distintas sobre os rumos ideológicos da legenda. Marina defende a linha “sustentabilista”, enquanto Heloísa é adepta do “ecossocialismo”, que associa preservação ambiental à transformação do sistema econômico.

Outro ponto de tensão é a relação com o governo federal. Marina integra a gestão do presidente Lula como ministra do Meio Ambiente, enquanto Heloísa mantém uma postura crítica ao PT desde 2003, quando foi expulsa do partido após se posicionar contra a reforma da Previdência no primeiro mandato de Lula.

