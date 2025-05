Henry e Paulo Roberto querem unir o MDB

A- A+

Após a reeleição do secretário de Relações Institucionais da Prefeitura do Recife, Raul Henry, à presidência do MDB de Pernambuco, o discurso dentro do partido é de reconciliação e construção de unidade visando as eleições de 2026. Em entrevista à Folha de Pernambuco, tanto Henry quanto o prefeito de Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto, um dos principais articuladores da vitória, destacaram que o momento agora é de diálogo, superação das divergências e fortalecimento do partido, deixando de lado qualquer sentimento de revanchismo.

“Temos que buscar um clima de diálogo dentro do partido”, afirmou Raul Henry, ao reforçar que, apesar das agressões que sofreu durante a campanha interna, não há feridas insanáveis. “É hora de virar a página e seguir adiante. A política exige que a gente olhe sempre para o futuro”, pontuou o presidente reeleito. Para ele, a disputa interna teve como centro a linha política da legenda, que é manter a histórica aliança com o PSB. “Não vamos colocar o MDB em um balcão de negócios. Nossa linha política é clara, temos lado. Mas há espaço para todos dentro de um ambiente de harmonia”, disse.

Em sua fala, Paulo Roberto foi na mesma linha. “A gente não pode pensar em vencidos nem vencedores. Temos que pensar no partido e abrir o diálogo”, declarou. Ele destacou que o MDB sai fortalecido da disputa e que, passado o momento eleitoral, o foco deve ser a união. “O MDB tem uma tradição democrática, e precisamos mantê-la viva”, cravou.

Apesar da disputa acirrada, ambos demonstraram confiança na possibilidade de reconstrução da unidade partidária. “Raul tem um fino trato e, do outro lado, também há figuras com espírito conciliador, como o deputado estadual Jarbas Filho e o senador Fernando Dueire. Com a colaboração de todos, podemos fazer um MDB ainda mais protagonista nas próximas eleições”, completou o prefeito.

Outro ponto de convergência entre os dois líderes é o apoio ao PSB, sobretudo à gestão do prefeito do Recife, João Campos (PSB). Para Henry, a aliança com os socialistas foi benéfica ao MDB e não está em negociação. “Essa parceria nos elegeu, nos fortaleceu e rendeu projetos importantes, como o Compaz. Defender essa aliança é coerência com o que sempre defendemos”, afirmou o presidente.

Ambos também comentaram sobre o cenário nacional e a possibilidade de uma federação partidária. Segundo Henry, há grandes chances de o MDB federar com o Republicanos, o que, em sua visão, se alinha com o campo político que o partido ocupa em Pernambuco. “Já conversei com Baleia Rossi, presidente nacional do partido, e ele vê com 80% de chances essa união com o Republicanos. Não temos contradição com eles aqui no Estado”, concluiu.

Veja também