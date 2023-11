A- A+

POLÍTIA Herdeira de vaga de Dino no Senado integra comissão que vai sabatinar ministro da Justiça ao STF Chefe da pasta da Justiça e Segurança Pública deve ser arguido pelos parlamentares no dia 13 de dezembro

Suplente do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, no Senado, a senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA) vai participar da sabatina do antecessor ao Supremo Tribunal Federal (STF). A indicação foi oficializada nesta segunda-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e a arguição na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), marcada para o próximo dia 13.

Lobato passa a ocupar a cadeira de Flávio Dino no Senado no começo deste ano, logo após o senador eleito pelo PSB no ano passado ser indicado para chefiar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Com isso, ela é empossada no cargo como suplente e se torna a senadora mais jovem a ocupar uma cadeira na atual legislatura, aos 38 anos. Além da cadeira, ela herda de Dino uma vaga na CCJ da Casa, responsável por sabatinar nomes indicados ao STF.

No dia 13 de dezembro, ela deve integrar a tropa de choque do governo que deve ajuda a aprovar o nome de Dino para a cadeira da ministra Rosa Weber, vaga desde setembro diante da aposentadoria da magistrada. Nesta terça-feira, o relator do caso na CCJ, o senador Weverton Rocha (PDT-MA), afirmou que vai apresentar parecer favorável à aprovação. No mesmo dia, o nome de Paulo Gonet, indicado por Lula para comandar a Procuradoria-Geral da República (PGR), também será sabatinado pelos parlamentares.





Quem é Ana Paula Lobato?

Nascida em Pinheiro, no interior do Maranhão, conterrânea do ex-presidente José Sarney, Ana Paula Lobato, de 39 anos, é enfermeira de formação e também atua no ramo de aluguel de equipamentos e comércio de máquinas para construção. Ela entrou na vida política e se filiou ao PPS (antigo Cidadania), ainda em 2011, e tentou a eleição para deputada estadual em 2014, sem sucesso. Já pelo PDT, ao qual se filiou em 2016, tentou se eleger vice-prefeita na chapa de Dr. Leonardo Sá (PCdoB) na cidade natal, mas perdeu. Quatro anos depois, concorreu e venceu como vice de Luciano Genésio (PP).

Durante o período em que ocupou o cargo, foi empossada prefeita interina por um mês depois de o chefe do Executivo local ter sido afastado da cadeira pela Justiça, em 2022. Ele e outras seis pessoas foram acusados pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) de prática de crimes de responsabilidade, em relação ao prefeito, e lavagem de capitais e organização criminosa, por crimes cometidos entre 2017 e 2021.

Lobato é casada com o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado estadual Othelino Neto (PCdoB), e preside o Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (Gedema). A movimentação do marido foi crucial para a indicação da parlamentar para a suplência de Dino, ao fechar apoio à reeleição do novo governador do Estado, Carlos Brandão (PSB), de acordo com veículos locais.

