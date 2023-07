A- A+

CASO MARIELLE FRANCO "Hoje estou com a fé renovada", diz viúva de Anderson após avanço das investigações das mortes Familiares das vítimas se reuniram nesta segunda com integrantes do MP do Rio de Janeiro

Familiares de Marielle Franco e Anderson Gomes se reuniram na tarde desta segunda-feira (24) com integrantes do Ministério Público do Rio de Janeiro. O encontro, que durou cerca de duas horas, teve o objetivo de atualizar as informações sobre as investigações do crime para os parentes das vítimas.

Participaram do encontro o procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Mattos, o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Fábio Correia e três delegados que estiveram na operação desta segunda-feira que prendeu o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, por envolvimento com o crime. Após a reunião, durante a coletiva de imprensa, a viúva de Anderson, Agatha Arnaus, comemorou o avanço das investigações.

— Hoje é um dia para agradecer, além de continuar buscando respostas e cobrando para que a gente chegue ao mandante, mas hoje é um dia diferente dos últimos que vivemos, acho que com a esperança renovada, pelo menos para mim. Eu de fato já achava bastante complicado chegar no momento que estamos, mas hoje estou com a fé renovada de que temos um caminho agora para seguir que antes não estava sendo visualizado. Gostaria de agradecer a todas as equipes que estão com a gente e esperamos que a gente consiga, em breve, estar aqui falando do possível mandante do mandante — afirmou Agatha Arnaus.

Assim como Agatha, a viúva de Marielle, a vereadora Mônica Benicio, parabenizou o trabalho feito durante as investigações, mas destacou a necessidade de descobrir o mandante do assassinato. Além disso, Benicio lembrou que a ex-vereadora faria aniversário nos próximos dias.

— A gente dá mais um passo importante nas investigações, mas não podemos deixar de dizer também que Anderson teria feito aniversário recentemente, Marielle faria aniversário agora no próximo dia 27. Para nós, familiares de Marielle e Anderson, sem dúvida, é um mês difícil, porque fala de saudade, fala sobre possibilidade de celebrar a vida daqueles que não estão mais aqui. Então, o fato é que é um passo importante, mas a gente segue perguntando. Tem uma força-tarefa do Ministério Público e da Polícia Federal, então hoje a gente precisa parabenizar o trabalho feito, mas é importante dizer também que cinco anos é tempo demais, a gente segue cobrando justiça por Marielle e Anderson, buscando saber quem mandou matar e o motivo — ressaltou Mônica Benício.

A mãe de Marielle, Marinete da Silva, revelou estar esperançosa com mais uma etapa sendo concluída. Marinete também parabenizou a atuação da polícia e pediu pela condenação dos criminosos que ainda não foram revelados.

— A gente está aqui cumprindo mais uma etapa e com muita esperança. Agradecer ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), a Polícia Federal e todo o empenho que tem sido declarado publicamente da polícia competente do Rio de Janeiro. A gente vai com muita esperança de dar um passo a mais, estamos avançando cada vez mais. Vamos continuar lutando, agradecendo a toda equipe que tem se empenhado ao máximo para a gente chegar e condenar os mandantes da morte de Marielle e Anderson — alegou Marinete da Silva.

O procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Mattos, explicou o papel da força-tarefa desenvolvida para a solução do caso. Mattos ressaltou também a cooperação do Ministério da Justiça e do ministro Flávio Dino.

— Gostaria de reafirmar o compromisso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com os nossos esforços para a elucidação integral deste grave crime. Desde 2021, além do trabalho que já estava sendo desenvolvido pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), nós criamos uma força-tarefa, no início deste ano, para poder se debruçar integralmente nesse caso. Aqui, eu agradeço publicamente a cooperação do ministro Flávio Dino e de toda a equipe da Polícia Federal. Todos somaram esforços ao trabalho que já vinha sendo feito — disse Luciano Mattos.

Operação Élpis

A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio deflagraram nesta segunda-feira a Operação Élpis, na primeira fase de uma nova investigação sobre os homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e a tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves, no Centro da capital fluminense, em março de 2018. Em coletiva nesta manhã, o ministro da Justiça. Flávio Dino, revelou informações dadas por Élcio Queiroz durante uma delação premiada, há 15 dias. Nela, ele confessou que dirigiu o carro usado no ataque e confirmou que Ronnie Lessa fez os disparos. O delator afirmou ainda que ex-bombeiro Maxwell Simões Correa, o Suel fez campanas para descobrir a rotina de vereadora.

De acordo com a PF, foi cumprido um mandado de prisão preventiva. O alvo foi o ex-bombeiro. Ele passou a ser suspeito de participar do planejamento do homicídio da vereadora. Apontado como cúmplice do sargento da reserva da Polícia Militar Ronnie Lessa, acusado do duplo homicídio, o sargento já havia sido preso em junho de 2020 durante a Operação Submersos II. Segundo o MP, Maxwell era o dono do carro usado para esconder as armas que estavam num apartamento de Ronnie Lessa. Nesta nova fase, o ex-bombeiro é acusado de ter vigiado e acompanhado os passos de Marielle antes do crime.

