Homem ataca cães da irmã do ministro do STF Cristiano Zanin; ela também foi atingida pelos chutes

Por volta das 17h30 desta segunda-feira (16), a advogada Carolina Zanin, de 42 anos, estava passeando com seus cães quando os animais foram agredidos por um homem que passava na rua.

Irmã do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), ela estava na entrada do local em que mora quando a situação aconteceu. Ela também foi atingida pelos chutes do agressor.

Carolina mora em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, e a agressão a seus dois corgis foi flagrada pela câmera de segurança que filma a área externa da sua residência.

Nas imagens, é possível ver que um dos cachorros parece latir para o homem, que não hesita em chutar os animais.

A advogada contou, ao Metrópoles, que também foi atingida pelos chutes do agressor.

“Eu nunca vi esse cara. Ele olhou para mim e disse: ‘Vou dar um chute em você, vou dar um chute nos seus cachorros’. Eu ainda falei ‘não, imagina’ e fui entrando no meu prédio. Mas aí ele foi chutando”, contou ao Metrópoles a advogada.

Pessoas que moram nas redondezas sabem que Carolina é irmã de Zanin, ex-advogado do presidente Lula.

A ocorrência foi registrada como agressão na delegacia do bairro.

