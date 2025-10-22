A- A+

INJÚRIA RACIAL Homem é condenado pela Justiça Federal em Pernambuco por injúria racial contra Silvio Almeida Ofensas foram feitas enquanto o advogado ainda estava no comando do Ministério dos Direitos Humanos

Um homem foi condenado pela 16ª Vara Federal, de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, por cometer injúria racial contra o advogado Silvio Almeida, que na época era ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. As declarações racistas foram feitas em uma publicação no Instagram em 2023.

Almeida deixou o cargo em setembro do ano seguinte, após virem à tona denúncias de assédio sexual contra mulheres, entre elas a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

O réu foi condenado a dois anos, quatro meses e 15 dias de reclusão, mas a pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade e um pagamento em dinheiro, cujo valor ainda será definido. Ele também deverá pagar uma multa de R$ 10 mil, além de uma indenização no mesmo valor.

O MPF disse que irá recorrer para aumentar a pena. A ofensa feita pelo réu foi publicada em uma postagem na qual o ex-ministro defendia, em uma entrevista, o cessar-fogo imediato no conflito no Oriente Médio. Na resposta, além da injúria racial, o homem disse que Almeida deveria estar no fogo cruzado".

Os advogados do réu alegaram que ele não tinha a intenção de ofender o ex-ministro, e a mensagem racista teria sido resultado de um erro de transcrição de áudio ou de digitação. A Justiça, no entanto, concordou com a argumentação do MPF.

Para o juiz, os argumentos da defesa não se sustentam, já que o réu é "uma pessoa minimamente instruída" e com "conhecimento na área de tecnologia".

"Fora isso, ele não apresentou elementos capazes de afastar a solidez das provas apresentadas pelo MPF ou de demonstrar que não houve intenção, limitando-se a negar os fatos sem trazer testemunhas ou registros que pudessem comprovar a sua versão", disse o MPF.

