FEIRA AGRÍCOLA Homem é detido com uma faca em feira onde Bolsonaro estava no Rio Grande do Sul Feira ocorreu no município Não me Toque

Um homem de 32 anos sem antecedentes criminais foi interceptado pela polícia em uma feira tradicional do agronegócio, no município de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, na terça-feira (5), por portar uma faca. O fato ocorreu no mesmo dia da visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao evento.



Em nota, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul informou ao Estadão que o homem apresentou nota fiscal da compra, que havia sido feita na própria feira, a Expodireto Cotrijal. O homem teria chamado a atenção das pessoas e dos policiais militares por estar com o cabo da faca aparente no bolso. Ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado no mesmo dia.

O advogado do ex-presidente Fábio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação, disse no X (antigo Twitter) que recebeu "com preocupação" a notícia sobre a prisão e solicitou à Polícia Federal (PF) a apuração do caso "com lupa". O post foi feito no dia seguinte ao ocorrido. Questionada pelo Estadão, a PF não respondeu se vai ou não atuar no caso.



Na tarde do mesmo dia, ele agradeceu o empenho do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), no levantamento de informações sobre o ocorrido. Wajngarten afirmou ainda que "ao contrário da grande maioria" presente na feira, o homem "vestia preto e não verde amarelo e não possui antecedentes criminais".



O ex-presidente, quando fazia campanha em 2018, levou uma facada em Juiz de Fora (MG). O autor do ataque, Adélio Bispo, segue preso desde o dia do atentado. Após a facada, Bolsonaro já realizou cinco cirurgias no abdômen: três nos dias posteriores ao ocorrido e outras duas em setembro de 2019 e em janeiro de 2023.



O que diz a Secretaria de Segurança Pública

No dia 5 de março, por volta das 16h, a Brigada Militar registrou ocorrência por porte de arma branca (faca) nas dependências da feira Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque.



O suspeito é um homem de 32 anos, natural e residente na região e sem antecedentes criminais. Ele chamou a atenção de populares e dos policiais militares presentes ao evento por estar com o cabo de uma faca aparente no bolso.



Abordado pelos policiais militares, o suspeito argumentou que havia comprado a faca em um dos estandes da feira e apresentou comprovante da compra.



O homem assinou um termo circunstanciado por violação do Artigo 19 da Lei das Contravenções Penais - "trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade". O artefato foi apreendido, e o suspeito, liberado.



As autoridades gaúchas ressaltam que estão investigando o caso e que, graças à atuação da Brigada Militar, o suspeito não ofereceu risco aos participantes do evento.

