Brasil
Homem é preso ao tentar invadir a sede do STF em Brasília
Ele tentou pular a grade de segurança e jogou uma mochila
De acordo com informações das euipes de segurança da Corte, o homem tentou pular a grade de segurança e jogou uma mochila no telhado de uma parada de ônibus - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Um homem foi preso no início da noite desta quinta-feira (1) ao tentar invadir o edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF).
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De acordo com informações das equipes de segurança da Corte, o homem tentou pular a grade de segurança e jogou uma mochila no telhado de uma parada de ônibus.
Neste momento, a Policia Militar do Distrito Federal realiza uma operação com equipes do esquedrão anti-bomba.
"O perímetro foi isolado e permanece sob controle das equipes, aguardando a chegada do Esquadrão Antibombas para avaliação e procedimentos de segurança", informou a PMDF.