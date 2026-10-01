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Brasil

Homem é preso ao tentar invadir a sede do STF em Brasília

Ele tentou pular a grade de segurança e jogou uma mochila

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De acordo com informações das euipes de segurança da Corte, o homem tentou pular a grade de segurança e jogou uma mochila no telhado de uma parada de ônibusDe acordo com informações das euipes de segurança da Corte, o homem tentou pular a grade de segurança e jogou uma mochila no telhado de uma parada de ônibus - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Um homem foi preso no início da noite desta quinta-feira (1) ao tentar invadir o edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF).

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De acordo com informações das equipes de segurança da Corte, o homem tentou pular a grade de segurança e jogou uma mochila no telhado de uma parada de ônibus.

Neste momento, a Policia Militar do Distrito Federal realiza uma operação com equipes do esquedrão anti-bomba.

"O perímetro foi isolado e permanece sob controle das equipes, aguardando a chegada do Esquadrão Antibombas para avaliação e procedimentos de segurança", informou a PMDF. 

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