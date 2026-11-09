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FHC Homem pública vídeo no apartamento do ex-presidente FHC; família presta queixa Gravação foi divulgada nas redes sociais de Wesley Oliveira; num dos momentos, o criador de conteúdo filma o ex-presidente acamado

Um homem entrou no apartamento de Fernando Henrique Cardoso, em Higienópolis, no centro de São Paulo, filmou o ex-presidente da República acamado e publicou o vídeo em suas redes sociais.

Após o ocorrido, a mulher de FHC registrou um boletim de ocorrência e afirmou que o vídeo foi feito sem autorização.

Na postagem, Wesley Oliveira aparece gravando o próprio rosto e fazendo um "tour" pelo imóvel, desde a entrada do prédio, até os cômodos do apartamento e as fotos de FHC com a família. Em dado momento, é possível ver o ex-presidente dormindo ao fundo.

"Aqui é a cama dele, essa é a cama do cuidador dele. E mais uma curiosidade sobre a vida do ex-presidente, aqui as fotos dele", afirma Wesley.

O vídeo compila trechos em que o homem aparece com diferentes roupas, o que sugere que teriam sido gravados em diferentes dias Em um deles, Wesley aparece de camisa preta, jaqueta e segurando uma latinha de cerveja.

Há ainda um trecho em que ele é filmado de longe, por uma terceira pessoa, que não é identificada.

No último dia 23 de outubro, a esposa de FHC, Patricia Kundrat Brasil, de 48 anos, registrou um boletim de ocorrência sobre o episódio no 23º Distrito Policial da capital, em Perdizes.

No documento, obtido pelo Estadão, afirma que Wesley é companheiro de um amigo do ex-presidente e se aproveitou de uma visita para fazer as gravações sem autorização. Segundo ela, os vídeos mostram FHC em situação "totalmente vulnerável".

"Além da postagem com a finalidade de humilhar, desprezar, vexar, desonrar, ridicularizar a imagem de um ex-presidente da república, Wesley ainda fez uma outra postagem no mesmo perfil de rede social onde mostra o apartamento citando valores e a intimidade do local onde a representante e seu companheiro residem", afirma o histórico do B.O. registrado por Patrícia.

Com 2.393 seguidores, o perfil de Wesley no Instagram onde teria sido postado o vídeo aparece como fechado. Apesar disso, o vídeo em que ele filma a casa do ex-presidente foi salvo e replicado por outros perfis em diferentes redes sociais. A reportagem não conseguiu contactá-lo.

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