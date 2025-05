A- A+

MINAS GERAIS Homem que ameaçou deputadas de 'estupro corretivo' é condenado a 12 anos e nove meses de prisão Réu irá cumprir pena por crimes cibernéticos, incluindo mensagens de ódio para as parlamentares por e-mail

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) condenou, em primeira instância, o homem acusado de ameaçar três deputadas estaduais mineiras de "estupro corretivo" a 12 anos e 9 meses de prisão. A sentença foi proferida com base na prática de crimes cibernéticos, conforme denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

O réu foi preso em maio de 2023, em Olinda (PE), durante a terceira fase da operação Di@na. Ele foi acusado de enviar mensagens com ameaças graves às parlamentares Lohanna França (PV), Bella Gonçalves (PSOL) e Beatriz Cerqueira (PT), por meio dos e-mails institucionais delas.

A investigação, iniciada em agosto do mesmo ano, apontou que as mensagens foram planejadas em grupos virtuais onde circulavam conteúdos ilegais. Segundo o MPMG, o réu usava os apelidos “Leon” e “Grow” e era o principal articulador do grupo investigado. Além das ameaças às deputadas, ele também é acusado de coagir adolescentes a se automutilarem e enviarem imagens íntimas.

O nome da operação — Di@na — faz referência à deusa da mitologia greco-romana associada à proteção de mulheres e crianças. O símbolo “@” remete ao ambiente digital em que os crimes ocorreram. Após a prisão, o investigado foi transferido para Minas Gerais.

De acordo com a denúncia, o réu também utilizava os dados pessoais das vítimas para intensificar as ameaças. Em uma das mensagens enviadas, ele descreveu ações de invasão domiciliar e violência. "Vou chegar de fininho em sua residência e entrar escondido, você nem saberá que eu estou lá até pular em seu pescoço e te colocar em algemas", escreveu para Lohanna França.

Além das ameaças às deputadas, a investigação identificou que o acusado divulgava símbolos de apologia ao nazismo e tentava aliciar menores de idade, o que agravou sua situação criminal.

A condenação se deu na 12ª Promotoria de Justiça de Belo Horizonte, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber), da Polícia Civil e da Polícia Militar de Minas Gerais. Cabe recurso da decisão.

