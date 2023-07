Homem que xingou e ameaçou Cristiano Zanin em aeroporto vira réu por injúria

A- A+

Luiz Carlos Bassetto Júnior, o homem que xingou e ameaçou Cristiano Zanin, na época advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em um aeroporto de Brasília, virou réu por injúria após denúncia apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. A decisão foi acolhida pela Justiça do DF nesta quinta-feira.

Zanin tomará posse como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na próxima quinta-feira (3). O caso aconteceu em janeiro deste ano, quando ele ainda não havia sido indicado por Lula para ocupar a cadeira de Ricardo Lewandoski. O ataque ao advogado foi registrado em vídeo.

Nas imagens, gravadas pelo próprio agressor, é possível ver Bassetto Júnior chamando Zanin de "bandido", "safado" e "vagabundo". Ele também diz ter vontade de "meter a mão na orelha” do advogado e que Zanin "tinha que tomar um pau" de todos que estão na rua.

Bassetto Júnior tem agora um prazo de 10 dias para se manifestar em relação a denúncia, segundo decisão do juiz Tracísio de Moraes Souza, da 6° Vara Criminal de Brasília.

Esse não é o único processo do qual o homem é alvo por conta dos ataques a Zanin. A Ordem dos Advogados do Brasil fez uma queixa crime contra Bassetto e pede R$ 150 mil de indenização em danos morais.

