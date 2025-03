A- A+

TENTATIVA Homem tenta entrar na Câmara com uma arma e é conduzido para delegacia Ao passar pelo detector de metais, policiais identificaram uma pistola com ele

Um homem tentou entrar na Câmara dos Deputados com uma arma na tarde desta quarta-feira, 19. Ele disse que iria visitar a liderança de um partido, sem especificar qual. A informação foi confirmada com dois policiais legislativos cientes do caso

Ao passar pelo detector de metais, policiais identificaram uma pistola com ele. Segundo o homem, ele iria enviar a arma a outra pessoa.

O homem foi conduzido até a Delegacia de Polícia Legislativa (Depol) para prestar depoimento.

Como mostrou o Estadão em dezembro de 2024, um homem foi preso na Câmara após tentar entrar na Casa com 30 munições para pistola. O material foi detectado ainda no raio X, na portaria da Câmara.

O homem foi encaminhado pela delegacia e preso em flagrante. Ele pode responder pelo crime de porte ilegal de munição, que tem pena prevista de dois a quatro anos e multa.

