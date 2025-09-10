A- A+

Brasília Homem tenta invadir Palácio do Planalto, em Brasília, leva dois tiros de borracha e é preso Homem de 54 anos foi preso e levado à Polícia Federal em Brasília

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) precisou disparar tiros de borracha em um homem de 54 anos que tentou invadir o Palácio do Planalto na madrugada desta quarta-feira.

A Secretaria de Comunicação da Presidência confirmou que o homem pulou os gradis do Palácio do Planalto e tentou ultrapassar a proteção da rampa que dá acesso ao segundo andar do prédio, sede do executivo do governo federal.

O homem foi advertido pelo GSI mas seguiu andando em direção à rampa.

Depois disso, os militares dispararam tiros de bala de borracha que atingiram o quadril e a perna do homem, que foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

