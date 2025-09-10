Qui, 11 de Setembro

Congresso

Homem tenta subir rampa do Palácio do Planalto duas vezes na madrugada

Guarda presidencial o conteve e conduziu para a PF

O homem foi advertido verbalmente pela guarda presidencial para se retirar do local, mas, como seguiu avançado, foi atingido por balas de borracha, na perna e no quadril, sem gravidade - Foto: Beto Barata/PR

Na madrugada desta quarta-feira (10), um homem tentou por duas vezes subir a rampa do Palácio do Planalto e foi contido pela equipe de segurança, que precisou fazer uso de arma não-letal para contê-lo.  

Identificado como Leonildo dos Santos Fulgieri, o homem foi advertido verbalmente pela guarda presidencial para se retirar do local, mas, como seguiu avançado, foi atingido por balas de borracha, na perna e no quadril, sem gravidade.

Ele foi detido e levado para a Polícia Federal para registro da ocorrência.  

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, a primeira ocorrência foi por volta 0h30, quando os policiais foram acionados e identificaram o homem, que já era conhecido por ter protagonizado episódios semelhantes anteriormente. 

"Durante a abordagem, verificou-se que ele apresentava sinais de possível desorientação mental, motivo pelo qual foi acionada uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para atendimento", diz a PM em nota.

Ele foi avaliado e não foi identificada necessidade de atendimento hospitalar. 

Ele foi levado à 5ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência e, mais tarde, por volta de 3h, fez a nova tentativa de invasão, quando foi contido pela guarda presidencial e conduzido para a PF, com apoio da PMDF.  

