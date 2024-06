Homens armados matam seis policiais e padre no Cáucaso russo

A- A+

Seis policiais e um sacerdote morreram neste domingo (23) em ataques de grupos armados contra duas sinagogas, igrejas ortodoxas e um posto de controle na república russa do Daguestão, na região do Cáucaso, informou o Comitê de Investigação antiterrorista.

O comitê informou em um comunicado enviado à agência de notícias RIA Novosti que foram registrados ataques nas cidades de Derbent e Makhachkala contra duas igrejas ortodoxas, uma sinagoga e um posto de controle policial.

"Segundo as informações preliminares, um sacerdote e vários policiais morreram", informou o órgão responsável pela investigação.

"No total, em Makhachkala e Derbent, segundo as últimas informações, morreram seis agentes de segurança e 12 ficaram feridos", declarou à RIA Novosti a porta-voz do Ministério do Interior da república do Daguestão, Gayana Gariyeva.

Gariyeva informou à agência que, em Derbent, morreu um sacerdote de 66 anos.

O Comitê de Investigação da Federação da Rússia declarou que abriu um procedimento penal por "atos terroristas", sem fornecer mais detalhes.

O Daguestão é uma república russa de maioria muçulmana na região do Cáucaso, fronteiriça com Geórgia e Azerbaijão.

O representante da Federação de Comunidades Judaicas da Rússia, Boruch Gorin, informou no Telegram que "a sinagoga de Derbent está queimando" e que o templo judeu de Makhachkala também foi "incendiado e queimado".

