''Hora da onça está chegando'', disse Bolsonaro em 2021 sobre investigações que tinham ele como alvo

Em uma troca de mensagens com o tenente-coronel Mauro Cid, na época seu ajudante de ordens, o ex-presidente Jair Bolsonaro indicou descontentamento com uma investigação que tinha ele como alvo. "A hora da onça está chegando", escreveu o então chefe do Palácio do Planalto ao comentar uma notícia sobre uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),

A declaração ocorreu em agosto de 2021. Na ocasião, Bolsonaro enviou a Cid uma notícia sobre a decisão do TSE, que abriu um inquérito administrativo contra o então presidente, devido às suas falas contra o sistema eleitoral, e solicitou sua inclusão no inquérito das fakes news, que já tramitava no Supremo Tribunal Federal (STF).

Como resposta, Cid apresentou uma foto de uma corda prestes a ser rompida, em alusão à expressão "esticar a corda". O presidente, então, escreveu: "A hora da onça...Está chegando...".

O tenente-coronel, que atuava como ajudante de ordens, encerrou a conversa: "Estamos juntos!!". A expressão "hora da onça beber água" é utilizada para se referir a momentos decisivos.

Naquele momento, Bolsonaro mantinha uma relação conflituosa com ministros e, em declarações públicas, deixava no ar a possibilidade de rompimento. As mensagens foram apresentadas pela PF ao Supremo Tribunal Federal (STF) em que a prisão do ex-ministro Braga Netto foi decretada.

Em depoimento na semana passada, o ex-presidente negou que tenha em algum momento de seu mandato cogitado alguma medida antidemocrática.

