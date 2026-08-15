Hospital comprova atendimentos em resposta ao DenaSUS

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A Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Garanhuns, apresentou resposta aos apontamentos feitos pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DenaSUS), vinculado ao Ministério da Saúde, em fiscalização que analisou a aplicação de R$ 55 milhões de recursos federais destinados à prestação de serviços de saúde na unidade e apontou inconsistência em 1,4% do total. Um dos sócios do hospital é Jorge Branco Neto, marido da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (PSD). Segundo a instituição, as alegações produzidas até o momento foram justificadas com apresentação de documentação pelo hospital e pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).



A defesa da Casa de Saúde sustenta que os apontamentos do DenaSUS devem ser analisados à luz do conjunto da documentação assistencial e que parte das divergências identificadas pela auditoria é de natureza formal ou está relacionada à classificação dos procedimentos realizados. O advogado do hospital, Felipe Souza Leão, afirma que a instituição contestou os questionamentos apresentados pelo Departamento ao longo do processo e que ainda não houve uma decisão administrativa definitiva sobre o caso.



“Essa auditoria iniciou em janeiro. O hospital recebeu os auditores e forneceu toda a documentação. Ainda no mês de março foi emitido um relatório preliminar. Esse relatório apresentava algumas inconformidades com relação a alguns procedimentos e todos eles foram rebatidos”, afirmou.

Procedimentos

Entre os pontos contestados estão os procedimentos de oncologia. A auditoria identificou divergências entre procedimentos registrados nos prontuários e os códigos utilizados para cobrança. De acordo com o hospital, contudo, a discussão não seria sobre a realização das cirurgias, mas sobre a classificação atribuída aos procedimentos.



“A auditoria não diz que o procedimento realizado pelo médico e cobrado pelo médico não foi realizado. Ela tenta modificar o tipo de procedimento. Só que o julgamento de qual procedimento fazer é meramente médico, e isso atinge a própria autonomia médica”, disse Souza Leão.



O advogado afirma que, na avaliação do hospital, a classificação do procedimento precisa considerar a decisão tomada pelo médico no momento da cirurgia, quando ainda não estão disponíveis todos os resultados posteriores dos exames. “Imagine que o médico faz a cirurgia, conhece o paciente e vai fazer a cirurgia com o que está vendo ali no momento do ato cirúrgico. Depois, é feita a biópsia. A auditoria, com o resultado da biópsia, quis reescrever uma situação que o médico não tinha capacidade de fazer naquele momento”, declarou.



De acordo com a defesa, foram contestados 113 procedimentos levantados pela auditoria. O hospital afirma ter encaminhado documentação médica correspondente aos casos analisados e sustenta que relatórios cirúrgicos, laudos anatomopatológicos e boletins de anestesia devem ser considerados conjuntamente na avaliação dos prontuários.



A instituição também afirma que solicitou ao DenaSUS que realize perícia médica em todos os pacientes para avaliar a controvérsia envolvendo os procedimentos oncológicos. “Nós pedimos, inclusive, a realização de uma perícia médica, porque o médico que faz a cirurgia é um médico especialista em oncologia e seguro da conduta médica”, disse o advogado.



Hemodiálise

Outro ponto questionado envolve sessões de hemodiálise que não apresentavam a assinatura do paciente no registro analisado pela auditoria. A Casa de Saúde afirma que a ausência de uma assinatura específica não significa que o atendimento não tenha ocorrido. Segundo Souza Leão, foram identificadas 90 sessões sem o registro de assinatura no período analisado. O advogado afirma que o número representa uma parcela ínfima diante do total de procedimentos realizados pela unidade. “No período auditado foram realizadas 135 mil sessões de hemodiálise. Em apenas 90 foram encontradas inconsistências formais”, afirmou.



A defesa argumenta ainda que os pacientes submetidos à hemodiálise realizam sessões recorrentes e que a ausência de uma assinatura em determinado atendimento não significa que o paciente não tenha passado pelo procedimento.



Na manifestação encaminhada à auditoria, a instituição também afirma que parte dos pacientes cujas sessões foram apontadas como sem comprovação documental realizarão sessões posteriores. Para o hospital, esse dado reforçaria que a documentação questionada não poderia ser interpretada isoladamente como evidência de ausência de atendimento.



Gestão

A Casa de Saúde destaca ainda que sua relação contratual com o governo não começou na atual gestão e que a unidade presta serviços complementares de saúde ao estado há 55 anos. Segundo a instituição, a contratualização atravessou gestões de 16 governadores e segue o modelo de credenciamento utilizado para serviços especializados.



A defesa também sustenta que a existência de Jorge Branco Neto entre os sócios não teria relação com a origem ou com a continuidade da prestação dos serviços. Segundo Souza Leão, o hospital foi criado pelos pais do empresário e já atuava antes da vida pública de Priscila Krause.

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