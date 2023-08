"Houve abusos de um presidente da República que ameaçava o STF todo dia", diz Lula sobre Bolsonaro

A- A+

O presidente Lula (PT) voltou a criticar o seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), em agenda no Rio nesta sexta-feira (11). Durante o lançamento do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o chefe do Executivo afirmou que o ex-mandatário cometeu abusos ao longo de seu mandato.

— Houve abusos e mais abusos de um presidente da República que ficava todo dia ameaçando a Suprema Corte. (...) Só vai dar certo se a gente aprender a conviver — disse Lula sem citar Bolsonaro nominalmente.

Anteriormente, o presidente havia feito menção indireta aos atos golpistas do dia 8 de janeiro, ocasião em que apoiadores do ex-presidente invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes. O petista afirmou que, na data dos ataques, a “democracia foi violentada”.

— Houve desrespeito ao mandato dos deputados, desrespeito ao Senado Federal — falou Lula.

A menção aos seus adversários durante seu discurso, no entanto, foi rápida. Logo, Lula voltou a tratar de pontos relacionados ao seu governo e aproveitou o evento para elogiar sua equipe ministerial “afiada”, em sua opinião.

Aos empresários, prometeu um Brasil pautado em três palavras: credibilidade, estabilidade e previsibilidade.

