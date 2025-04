Hugo Motta: Ameaça de tarifaço dos EUA ensina que não existe Brasil de esquerda ou de direita

A- A+

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Motta (Republicanos - PB), afirmou nesta terça-feira, 1º, que a ameaça de tarifaço ao Brasil, por parte do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, deve ensinar aos parlamentares que "definitivamente, nas horas mais importantes, não existe um Brasil de esquerda ou de direita, existe apenas o povo brasileiro".

"Nós, representantes do povo, temos que ter a capacidade de defendê-lo acima das diferenças. Pois é isso que o povo espera de nós, que pensemos de forma diferente sim, mas não quando nosso povo está ameaçado. Quando o povo corre qualquer tipo de perigo, temos que nos unir porque, antes e acima de tudo, está o povo e tudo fica menor quando a referência é o povo. Ninguém é dono ou pode falar pelo povo. Não é hora de seguirmos ninguém, mas agirmos com desprendimento político, sem qualquer tipo de mesquinhez e agir com altivez, mas sem falsos heroísmos", declarou antes de abrir a ordem do dia nesta tarde.

Segundo Motta, é hora de "equilíbrio e pragmatismo" e de os deputados "não se desviarem para o erro fácil". "O povo espera de nós responsabilidade e lealdade e iremos cumprir com o nosso dever", indicou.

A declaração foi dada na esteira da aprovação, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, do "PL da Reciprocidade", projeto de lei que estabelece critérios para que o Brasil responda a "medidas unilaterais" adotadas por países ou blocos econômicos, que afetem a competitividade internacional do País.

A matéria já poderia ter ido direto para a Câmara, mas o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), apresentou um recurso para levar o projeto ao plenário. Na expectativa de Randolfe, o ideal seria que o projeto fosse aprovado também pela Câmara dos Deputados até a quarta-feira, 2.



Veja também