Qui, 12 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Câmara dos Deputados

Hugo Motta anuncia grupo de trabalho para discutir propaganda eleitoral nas redes sociais

Deputados terão 15 dias para concluir os trabalhos

Reportar Erro
O Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo MottaO Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta - Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados

Leia também

• Senadores sugerem votação do PLP do Ajuste amanhã (12) e Alcolumbre disse que consultará Motta

• Com divisão entre bolsonaristas e ala ligada a Valdemar, PL adia decisão sobre apoio a Hugo Motta

• Polícia investiga morte de influenciadora Vivi Motta, de 23 anos, no Rio

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta quarta-feira (11), os nomes que vão integrar o grupo de trabalho para discutir a propaganda eleitoral nas plataformas digitais.

Os 19 deputados federais terão 15 dias, com possibilidade de prorrogação, para concluir os trabalhos. Motta já havia mencionado a intenção de criar o grupo em 28 de outubro.

A relação dos nomes foi oficializada e publicada em edição extra do Diário da Presidência da Câmara. Na sua composição, o grupo inclui representantes de 19 partidos diferentes e políticos que já atuaram em questões relacionadas à tecnologia, às big techs e à regulamentação de plataformas.

É o caso do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), relator do projeto conhecido como PL das Fake News.

Confira todos os nomes que farão parte do grupo de trabalho:

"Boa parte da campanha hoje acontece no celular. É ali que muita gente decide o voto. As regras precisam acompanhar essa mudança, sem tirar de ninguém o direito de dizer o que pensa, respeitando a democracia e a vontade popular", escreveu Motta no X (antigo Twitter).

A propaganda eleitoral é regulamentada pelo Código Eleitoral e, desde 2009, apresenta normas para a internet. Nos anos seguintes, foram adicionadas à legislação eleitoral mais regras para contemplar as redes sociais.

Segundo a legislação, a propaganda eleitoral na internet pode ser veiculada por meio de redes sociais, sites ou aplicativos de mensagens instantâneas e outras aplicações de internet.

Com relação a proibições, ela não permite qualquer tipo de propaganda paga na internet, com exceção do impulsionamento pago de conteúdo, contratado pelo candidato ou por organizações partidárias.

Em determinados casos, a Justiça Eleitoral pode intervir e determinar a retirada de conteúdos em situações que contenham agressões ou ataques a candidatos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter