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Câmara dos Deputados Hugo Motta anuncia grupo de trabalho para discutir propaganda eleitoral nas redes sociais Deputados terão 15 dias para concluir os trabalhos

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O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta quarta-feira (11), os nomes que vão integrar o grupo de trabalho para discutir a propaganda eleitoral nas plataformas digitais.

Os 19 deputados federais terão 15 dias, com possibilidade de prorrogação, para concluir os trabalhos. Motta já havia mencionado a intenção de criar o grupo em 28 de outubro.

A relação dos nomes foi oficializada e publicada em edição extra do Diário da Presidência da Câmara. Na sua composição, o grupo inclui representantes de 19 partidos diferentes e políticos que já atuaram em questões relacionadas à tecnologia, às big techs e à regulamentação de plataformas.

É o caso do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), relator do projeto conhecido como PL das Fake News.

Confira todos os nomes que farão parte do grupo de trabalho:

Alex Manente (Cidadania-SP)

Aliel Machado (PV-PR)

Amanda Gentil (PP-MA)

André Figueiredo (PDT-CE)

Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)

Camila Jara (PT-MS)

Damião Feliciano (União-PB)

Duda Salabert (PSOL-MG)

Fernando Monteiro (PSD-PE)

Fred Costa (PRD-MG)

Gilson Marques (Novo-SC)

Hildo Rocha (MDB-MA)

Jadyel Alencar (Republicanos-PI)

Kim Kataguiri (Missão-SP)

Luis Tibé (Avante-MG)

Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP)

Orlando Silva (PCdoB-SP)

Rodrigo Gambale (Podemos-SP)

Tabata Amaral (PSB-SP)

"Boa parte da campanha hoje acontece no celular. É ali que muita gente decide o voto. As regras precisam acompanhar essa mudança, sem tirar de ninguém o direito de dizer o que pensa, respeitando a democracia e a vontade popular", escreveu Motta no X (antigo Twitter).

A propaganda eleitoral é regulamentada pelo Código Eleitoral e, desde 2009, apresenta normas para a internet. Nos anos seguintes, foram adicionadas à legislação eleitoral mais regras para contemplar as redes sociais.

Segundo a legislação, a propaganda eleitoral na internet pode ser veiculada por meio de redes sociais, sites ou aplicativos de mensagens instantâneas e outras aplicações de internet.

Com relação a proibições, ela não permite qualquer tipo de propaganda paga na internet, com exceção do impulsionamento pago de conteúdo, contratado pelo candidato ou por organizações partidárias.

Em determinados casos, a Justiça Eleitoral pode intervir e determinar a retirada de conteúdos em situações que contenham agressões ou ataques a candidatos.

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