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maioridade penal Hugo Motta aponta Mendonça Filho para relatoria de PEC que reduz maioridade penal Nas redes sociais, deputado federal de Pernambuco disse que proposta tem 'amplo apoio social'

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), indicou o deputado federal Mendonça Filho (PL-PE) para ser o relator da Proposta de Emenda à Constituição da Redução da Maioridade Penal. A Comissão Especial que vai discutir o tema será presidida por Aluisio Mendes (Republicanos-MA).

"Esta pauta é um grande apelo da população. A Câmara vai debatê-la com equilíbrio, responsabilidade e ouvindo a todos", disse Motta, em uma publicação no X, antigo Twitter.

Indiquei o deputado @aluisiomendesma para presidir a Comissão Especial que vai discutir a PEC da Redução da Maioridade Penal.



Já para relator, o deputado @mendoncafilho. A instalação do colegiado ocorrerá na segunda semana de agosto.



Esta pauta é um grande apelo da população.… pic.twitter.com/hc7OE6NbN8 — Hugo Motta (@HugoMottaPB) July 8, 2026

Em uma publicação no Instagram, Mendonça Filho agradeceu a Motta pela indicação. Na postagem, ele afirmou que a proposta tem "amplo apoio social" e que "80% da população é a favor". A Comissão que vai analisar a PEC será instalada na segunda semana de agosto.

No início de junho, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou a admissibilidade da PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A medida é uma bandeira da oposição, enquanto o governo atua para evitar que ela entre em vigor.

O texto vai ser analisado em conjunto com outras duas PECs: uma delas defende a redução da maoridade penal para crimes hediondos ou de crueldade extrema; a outra é mais ampla ao propor a redução geral a partir dos 16 anos e a punição a partir dos 12 anos em casos de crime contra a vida.

A proposta ainda precisa passar por votações no plenário da Câmara e pelo Senado para começar a valer. Como muda a Constituição, ela não depende de aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pode ser promulgada diretamente pelo Congresso.

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