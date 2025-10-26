A- A+

presidente da câmara Hugo Motta celebra encontro de Lula e Trump e fala em diálogo e diplomacia no centro das relações Presidente da Câmara ainda disse que "quando líderes escolhem conversar, a História agradece"

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), saudou o encontro dos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dos Estados Unidos, Donald Trump, ocorrido neste domingo na Malásia. Motta acrescentou que quando a “quando líderes escolhem conversar, a História agradece".

“Cumprimento os presidentes Lula e Donald Trump pelo importante encontro de hoje. Fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia voltam a ocupar o centro das relações entre Brasil e Estados Unidos. Quando líderes escolhem conversar, a História agradece. Foi assim nas grandes viradas do mundo, sempre pela palavra, nunca pelo silêncio. A Câmara continua à disposição de nossa diplomacia, votando assuntos importantes sobre o tema e comprometida em servir ao país”, postou o presidente da Câmara, nas redes sociais.

A reunião bilateral começou às 15h30 (horário local) -- 4h30 no horário de Brasília --, no Centro da Cidade de Kuala Lumpur (KLCC), como a Secretaria de Comunicação da presidência brasileira já havia confirmado. Ao todo, durou cerca de 50 minutos.

Mauro Vieira, Márcio Elias Rosa, do MDIC, e Audo Faleiro, diplomata da equipe do assessor especial da presidência Celso Amorim, acompanham a conversa ao lado de Lula. Do lado americano, estavam o secretário de Estado, Marco Rubio; o secretário do Tesouro, Scott Bessent; e o representante do Comércio, Jamieson Greer.

