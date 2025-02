Hugo Motta critica "guerra dos bonés" e diz que adereço não resolve problemas do país

A- A+

O novo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), criticou a "guerra dos bonés" que tomou o início dos trabalhos Legislativos neste ano e incluiu até mesmo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em postagem em suas redes sociais, o deputado ironizou o uso do adereço como provação entre governistas e oposição e disse que, para ele, boné serve para "proteger do sol".

"Pra mim, boné serve pra proteger a cabeça do sol, e não pra resolver os problemas do país. O que a gente precisa é fazer, e ter a cabeça aberta pra pensar em como ajudar o Brasil a ir pra frente", postou.

Deputados do PL organizaram na segunda-feira uma manifestação contra o governo no plenário da Câmara, durante a cerimônia de abertura do ano legislativo.

Os parlamentares usaram um boné com a frase “Comida barata novamente, Bolsonaro 2026” e gritaram “nem picanha, nem café”, com a carne embalada nas mãos, em referência a alimentos que puxam a alta da inflação, tema que tem pressionado a popularidade da gestão Lula.

A ideia da distribuição dos bonés foi do líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ). O movimento ocorreu em resposta a ministros da gestão petista e aliados, que adotaram o acessório na cor azul e com o slogan “O Brasil é dos brasileiros” durante a eleição da cúpula do Congresso, no sábado.

Na ocasião, os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Carlos Fávaro (Agricultura), Camilo Santana (Educação), que se licenciaram do cargo para participar da votação, aderiram ao boné, além do líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP).

Na segunda-feira, deputados da base e Padilha voltaram a exibir a peça, que ganhou uma versão também em amarelo.

A frase usada pelos governistas foi sugerida pelo novo ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Sidônio Palmeira, e buscou fazer um contraponto ao boné vermelho — cor do partido Republicano nos EUA — usado pela campanha de Donald Trump e que estampa o bordão “Make America Great Again” (“Faça os EUA grandes novamente”).

Lula também publicou um vídeo utilizando o boné alvo de polêmica entre a base do governo e a oposição ontem.

