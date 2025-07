Hugo Motta demite duas funcionárias suspeitas de serem fantasmas após reportagem

A- A+

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), demitiu de seu gabinete duas funcionárias suspeitas de serem fantasmas. A denúncia foi feita pela Folha de S. Paulo. Em reportagem, o jornal tratou do caso de três servidoras que acumulavam o cargo com outras ocupações.

Gabriela Pagidis, com salário de R$ 11,4 mil, e Monique Magno, com salário de R$ 1,7 mil, exerciam funções remotas e estavam no gabinete de Motta desde 2024, mas tiveram a exoneração encaminhada nesta terça-feira.

Em nota, Motta afirmou que “preza pelo cumprimento rigoroso das obrigações dos funcionários de seu gabinete, incluindo os que atuam de forma remota e são dispensados do ponto dentro das regras estabelecidas pela Câmara”.

Como a vaga não era presencial, ambas tinham dispensa de marcação de ponto. A demissão das duas será publicada no DOU desta quarta-feira (16).

Segundo a Folha, Motta empregou em seu gabinete três funcionárias com rotinas incompatíveis com as funções que deveriam exercer no Legislativo. As duas dispensadas são uma fisioterapeuta (Gabriela Pagidis) e uma assistente social (Monique Magno) de uma prefeitura na Paraíba.

Em reportagem, a Folha trata ainda de uma estudante de medicina.

Todas são contratadas no cargo de secretário parlamentar, com jornada de 40 horas semanais, com proibição de exercer outra função pública e sem necessidade de bater o ponto com biometria na Câmara.

Ao ser questionada pela Folha, Monique Magno alegou trabalhar em dois empregos e "cumprir os horários certinho e ainda acumular" os cuidados de uma criança, "sendo mãe solo".

Já Gabriela Pagidis disse que em sua função como servidora "geralmente cuida da agenda, mais voltado para a organização". "Agora está mais na mão da presidência [da Câmara], mas eu trabalho com isso. Agenda, eventos", acrescentou.

