CONGRATULAÇÃO Hugo Motta deseja êxito para Gleisi na SRI: 'Sempre tive boa relação com ela no parlamento' Presidente da Câmara usou as redes sociais para parabenizá-la pela indicação à ministra da Secretaria de Relações Institucionais

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), desejou nesta sexta-feira (28), em suas redes sociais êxito para Gleisi Hoffmann como ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI). Ele disse que sempre teve "boa relação" com a deputada.



"Recebi ligação do presidente Lula comunicando a indicação da deputada Gleisi para o cargo de ministra das Relações Institucionais", contou Motta em uma publicação na plataforma X. "Sempre tive boa relação com ela no parlamento. Desejo pleno êxito na nova função e continuaremos o diálogo permanente a favor do Brasil", acrescentou.



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou Gleisi Hoffmann para chefiar a Pasta da articulação política no período da tarde desta sexta.



A petista substitui Alexandre Padilha, nomeado como ministro da Saúde.

