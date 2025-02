A- A+

Câmara dos Deputados Hugo Motta destaca harmonia entre poderes e busca pela "convergência" na abertura do ano legislativo Presidente da Câmara participou de sessão do Congresso de abertura do ano legislativo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), pregou convergência e harmonia para a superação dos problemas nacionais. Motta ainda disse que a "pluralidade de visões" é natural.

Motta, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (Uniao-AP), o presidente do STF, Luis Roberto Barroso, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, participaram da sessão.

— O trabalho conjunto dos três Poderes, independentes e harmônicos entre si, está no cerne do regime político do País, está no cerne da democracia que devemos todos venerar e defender. A superação dos problemas nacionais passa pela aprovação de proposições no parlamento. Sempre em sintonia, buscamos o melhor para o país. Nosso desafio é estabelecer convergências sobre as pautas mais relevantes — afirmou.

Em meio a episódios de polarização na Câmara, Motta destacou que as diferenças são naturais e são superadas com consensos e diálogos.

— Nosso desafio é estabelecer convergências sobre as pautas mais relevantes para o Brasil, pautas essas que hão de ser debatidas e decididas em conjunto com o Colégio de Líderes. A pluraridade de visões é natural e salutar. O nosso esforço deve articular os diferentes pontos de vista. O Brasil avança no caminho certo. Estamos iniciando o ano com a convicção de que o Brasil está no caminho certo. Avançamos muito na direção da estabilidade jurídica e econômica, indispensável ao crescimento sustentável do País. Continuaremos nesse caminho — disse.

