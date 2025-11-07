Sex, 07 de Novembro

POLÍTICA

Hugo Motta determina sessões semipresenciais na Câmara na semana da COP30

Os deputados poderão votar a distancia nos projetos a serem analisados no plenário

Hugo Motta, presidente da Câmara dos DeputadosHugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados - Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), determinou nesta sexta-feira, 7, que as sessões deliberativas da Casa na próxima semana, durante a realização da COP30, serão semipresenciais. Assim, os deputados poderão votar a distancia nos projetos a serem analisados no plenário.

A decisão atende a um pedido dos líderes partidários da Casa, que encaminharam um requerimento ao presidente para que as sessões da próxima semana ocorram de forma semipresencial.

Ainda não foi divulgada a lista dos temas que devem ser enfrentados pelos parlamentares na próxima semana, mas a expectativa é a de os parlamentares se debruçarem sobre a pauta remanescente - em especial sobre temas ambientais e segurança pública.
 

