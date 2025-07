Hugo Motta discute com Carlos Jordy: 'Não funciono sob ameaça'

A- A+

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), discutiu com Carlos Jordy (PL-RJ) durante a votação da PEC dos precatórios, na sessão da terça-feira (15).

O bate-boca iniciou quando Jordy pediu a palavra para questionar Motta sobre um destaque sugerido pelo Partido Liberal (PL), que, segundo o deputado, era "muito importante" para a sigla.

O presidente da Câmara responde que a proposta havia sido retirada pelo próprio líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante. Jordy rebateu e declarou que havia acabado de falar com Sóstenes, o que deu início à discussão

Em determinado momento, o presidente da Câmara elevou o tom de voz com o parlamentar: "Eu não funciono sob ameaça", declarou. Veja o vídeo acima.

PEC dos precatórios é aprovada em segundo turno

A Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos nesta terça-feira (15) uma proposta de emenda constitucional (PEC) que permite ao governo retirar os gastos com precatórios (dívidas judiciais da União) do limite de despesas do arcabouço fiscal a partir do ano que vem.

A medida prevê ainda que esses gastos voltem a ser computados na meta fiscal em 2027, a uma velocidade de 10% ao ano - o que pode retardar em dez anos a incorporação total dessas despesas bilionárias no resultado das contas públicas.

Foram 404 votos favoráveis, 67 contrários e três abstenções no primeiro turno; no segundo, 367 favoráveis e 97 contrários. Os destaques foram rejeitados e o texto retorna ao Senado Federal.

Veja também