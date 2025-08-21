A- A+

CPI do INSS Hugo Motta diz que falha na articulação do governo provocou derrota na CPI do INSS Presidente da Câmara afirmou que a crise na CPI foi citada durante reunião entre ele e Lula

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou que o governo teve culpa pelo revés sofrido na instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) do INSS e que a articulação política falhou.

– Foi uma falha na articulação política do governo com os partidos. Teve esse ingrediente de estarmos todos no mesmo bloco ainda e quando um deputado de um partido da base aliada falta, não necessariamente quem o substitui é um colega de partido, é um deputado de outro partido que vota por ele e foi isso que aconteceu.

O Palácio do Planalto não conseguiu confirmar um acordo com a cúpula do Congresso para os postos chaves da CPI Mista e o senador Carlos Viana (Podemos-MG) e o deputado Alfredo Gaspar (União-AL) foram eleitos presidente e relator. Os dois são de oposição. Pelo que estava firmado com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta, o presidente e o relator seriam o senador Omar Aziz (PSD-BA) e o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO).

Ainda que tenha feito parte de um acordo para a escolha de um relator, que não foi confirmado, Motta disse que a derrota não pode ser atribuída a ele e que ele “não é líder do governo”.





O presidente da Câmara declarou que a instalação da CPI pegou todos os parlamentares da base de supresa. Ele também disse que não tinha conhecimento prévio de que isso iria acontecer.

– Conversei com vários líderes hoje, tentando entender o que aconteceu, acho que pegou o pessoal de surpresa.

A CPI vai apurar descontos indevidos em aposentadorias do INSS e tem potencial para desgastar o governo. A crise envolvendo os descontos já causou a demissão do presidente do PDT, Carlos Lupi, do comando do Ministério da Previdência Social, e provocou a saída do PDT da Câmara da base do governo.

Também há uma pressão de bolsonaristas para mirar em um dos irmãos do presidente Lula, o Frei Chico, que é ligado ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), uma das entidades citadas em relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) que apontou possíveis fraudes nos descontos de aposentados. Frei Chico não é investigado, e o sindicato nega qualquer irregularidade.

De acordo com Motta, o tema foi tratado durante uma reunião realizada hoje entre ele e o presidente Lula. O chefe da Câmara disse que a conversa já estava marcada antes da derrota da CPI.

– Era um assunto rápido, não tinha nada a ver com a CPI. Foi logo após, mas não era esse o assunto. Ele só comentou o que aconteceu só.

Veja também