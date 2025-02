A- A+

Câmara dos Deputados Hugo Motta diz que vai se reunir com deputado que indicou emendas alvo de investigação da PF Presidente da Câmara tratou do assunto em reunião de líderes

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que vai se reunir com o deputado Afonso Motta (PDT-RS) nesta quinta-feira, após a Polícia Federal realizar uma operação que investiga a destinação de emendas do parlamentar a um hospital do Rio Grande do Sul.

Afonso Motta está voltando do Rio Grande do Sul para o encontro.

Hugo Motta mencionou a operação da PF em reunião de líderes na manhã de hoje.

O presidente da Câmara disse aos parlamentares que não se trata de uma ação com foco no deputado. Um assessor parlamentar do pedetista foi alvo de busca e apreensão e afastado do cargo por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

— Tratamos da operação da PF com tranquilidade. Os órgãos da Casa estão acompanhando para garantir que tudo seja conduzido da forma mais correta possível.

Devo me reunir com ele (Afonso Motta) até o final do dia — disse Hugo Motta.

Em nota, a assessoria do PDT afirmou que o deputado Afonso Motta sustenta que nem ele nem o gabinete foram alvos da operação da PF.

O parlamentar afirma que foi surpreendido e que está buscando acesso aos autos, para entender o que é investigado e se posicionar.

