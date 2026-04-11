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Relações Institucionais Hugo Motta diz que vê de forma positiva escolha de Guimarães para SRI Desde o início da atual gestão de Lula da Silva, Guimarães ocupava a liderança do governo na Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou ao Broadcast Político neste sábado, 11, que vê de forma positiva a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de escolher o deputado federal José Guimarães (PT) para chefiar a Secretaria de Relações Institucionais (SRI).

"Vi de forma positiva", disse o presidente da Câmara à reportagem. "Ele é experiente, moderado e respeitado pelos líderes", acrescentou. As declarações ocorrem pouco depois de Guimarães ter anunciado na rede social X que tomará posse como ministro na próxima terça-feira, 14.

A chefia da Secretaria de Relações Institucionais tem, entre as responsabilidades, coordenar a articulação política do governo com o Congresso Nacional e gerenciar a execução orçamentária e financeira de emendas parlamentares.

Desde o início da atual gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Guimarães ocupava a liderança do governo na Câmara dos Deputados.

Um dos desafios do novo ministro será levar adiante a proposta de fim da escala 6x1 e a regulamentação do trabalho por aplicativos, questões que têm provocado controvérsias no Congresso Nacional.

Antes de Guimarães, a pasta era chefiada pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR). Gleisi havia tomado posse da Secretaria em março de 2025 e deixou o cargo neste mês. A ex-ministra deve se candidatar ao Senado pelo Paraná nas eleições deste ano.





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