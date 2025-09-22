BRASIL
Hugo Motta diz ser preciso tirar da frente "pautas tóxicas" da Câmara
"Nesse momento, o presidente da Câmara precisa ter cautela", disse o presidente da Câmara
Sem citar anistia, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que é hora de deixar de lado as chamadas “pautas tóxicas” e priorizar temas que permitam convergência entre os deputados.
— Nesse momento, o presidente da Câmara precisa ter cautela, equilíbrio e procurar nessa divergência toda encontrar a mínima convergência — disse Motta durante o Macro Day 2025, evento do BTG Pactual realizado em São Paulo.
— Chegou a hora de tirarmos da frente todas essas pautas tóxicas, talvez os deputados tenham tido na semana passada a semana mais desafiadora. Decidimos que vamos tirar essas pautas tóxicas porque ninguém aguenta mais — completou.