Hugo Motta é homenageado pela Rota em SP, ao lado de Tarcísio, Castro e Derrite

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), chegou no fim da manhã desta segunda-feira, 1, à celebração do 134º aniversário do 1º Batalhão de Polícia de Choque Tobias de Aguiar (Rota) na cidade de São Paulo. Seu nome está na lista de lideranças que devem ser homenageadas no evento

Também estão presentes na cerimônia o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos); o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL); o secretário de Segurança Pública paulista, Guilherme Derrite (PP); o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado (PL); e o vice-prefeito da capital, coronel Mello Araújo (PL).

Trata-se do último evento de Derrite enquanto líder da pasta. Ele deve retornar à Câmara dos Deputados nos próximos dias e será substituído pelo delegado Osvaldo Nico Gonçalves, que fez carreira na Polícia Civil e é o atual número 2 da pasta.

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), também está entre as autoridades que devem ser homenageadas.

O comparecimento de Motta ocorre em meio à escalada de tensão com o governo federal e o rompimento com o líder do PT na Casa, Lindbergh Farias. Também pesa o aumento na projeção da pauta de segurança pública no debate nacional após a megaoperação no Rio, capitalizada por governadores de direita.

Tarcísio e Derrite também angariaram a aprovação do projeto de lei Antifacção, cuja relatoria foi concedida ao deputado licenciado por Motta.

