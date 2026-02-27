A- A+

Política Hugo Motta inclui na pauta da semana que vem projeto sobre resolução bancária A pauta foi divulgada nesta sexta-feira, 27

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), colocou na pauta da semana que vem o projeto de lei complementar que dispõe sobre os regimes de resolução das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, pela Superintendência de Seguros Privados e pela Comissão de Valores Mobiliários. O relator, deputado Marcelo Queiroz (PSDB-RJ), já apresentou seu parecer.

A pauta foi divulgada nesta sexta-feira, 27. Também está na lista a "PEC da Segurança", proposta de emenda constitucional que integra forças de segurança nos níveis federal, estadual e municipal.

Consta na pauta também um projeto que dispõe sobre o uso da palavra "leite" nas embalagens e rótulos de alimentos. Há ainda um requerimento de urgência para um projeto do Senado sobre "aperfeiçoar" os marcos legais do seguro rural.

Motta convocou sessão deliberativa extraordinária semipresencial para a segunda-feira, 2, às 18h.



