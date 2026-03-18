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DIREITOS DA MULHER Hugo Motta: Não concordamos com nenhum episódio de transfobia As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 18, após o presidente ter inaugurado a Sala Lilás da Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), repudiou a prática de transfobia ao comentar sobre a repercussão da nomeação da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) à presidência da Comissão de Mulheres da Câmara.

As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 18, à imprensa, após Motta ter inaugurado a Sala Lilás da Câmara, espaço voltado para o acolhimento de mulheres vítimas de violência.

"Não concordamos com nenhum episódio de transfobia ou com qualquer tipo de preconceito. A Câmara dos Deputados tem e deve ser sempre uma casa plural, que respeita todos, que respeita as minorias", disse Motta, após ser questionado sobre o caso de Erika.

A deputada entrou com ações contra o apresentador Carlos Roberto Massa, o "Ratinho", do SBT, após ele ter dito ser contrário à nomeação da parlamentar como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher porque "ela não é mulher". A instalação do colegiado ocorreu em 11 de março.

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