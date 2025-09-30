imposto de renda
Hugo Motta oficializa projeto do IR como única pauta da quarta-feira
A pauta do plenário foi divulgada no período da tarde desta terça-feira, 30
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) - Foto: Lula Marques/Agência Brasil
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), oficializou como único ponto da pauta da quarta-feira, 1º de outubro, o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda. A pauta do plenário foi divulgada no período da tarde desta terça-feira, 30.
Não houve reunião do colégio de líderes nesta terça-feira, diferentemente do que estava previsto.