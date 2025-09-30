Ter, 30 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça30/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
imposto de renda

Hugo Motta oficializa projeto do IR como única pauta da quarta-feira

A pauta do plenário foi divulgada no período da tarde desta terça-feira, 30

Reportar Erro
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), oficializou como único ponto da pauta da quarta-feira, 1º de outubro, o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda. A pauta do plenário foi divulgada no período da tarde desta terça-feira, 30.

Não houve reunião do colégio de líderes nesta terça-feira, diferentemente do que estava previsto.

Leia também

• Após PEC da Blindagem, Motta tenta mudar a pauta e leva à votação projetos sobre segurança pública

• Eduardo Bolsonaro usa carta de Trump para criticar projeto de lei da anistia

• Posse de Fachin tem conversas entre Lula e Motta, apoio entre mulheres de ministros e especulações

Reportar Erro

Veja também

Newsletter