Câmara dos Deputados Hugo Motta se reúne com Lula e diz que votação de projeto do IR acontece nesta quarta Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ministra Gleisi Hoffmann também participaram da reunião

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em um almoço nesta terça-feira para falar sobre a votação do projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Motta declarou que a votação está mantida para acontecer nesta quarta-feira (1º).

O encontro também contou com a presença da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. De acordo com o presidente da Câmara, medidas provisórias também foram discutidas na reunião. A MP alternativa ao aumento do IOF vence em outubro e teve o relatório apresentado hoje pelo deputado Carlos Zarattini (PT-SP).

– Falamos sobre IR e medida provisórias só. Está marcada para amanhã (a votação do IR).

Gleisi também comentou sobre a reunião e disse que Motta se comprometeu a pautar a MP altertiva ao IOF.

– O presidente Hugo Motta deu a referência de votar na quinta de manhã.

A ministra também disse que o projeto do Imposto de Renda deverá ter uma tramitação rápida no Senado.

– IR será agora, amanhã (quarta) na Câmara. E chegando no Senado, não demora muito a votar.

O relator do texto do IR é o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL). A ampliação da faixa de isenção deve impactar cerca de 10 milhões de brasileiros. A elevação da renda de corte para R$ 5 mil era uma promessa de Lula desde a campanha de 2022 e tem peso estratégico para a popularidade do petista às vésperas das eleições de 2026.

Motta tem focado nesta semana em pautar projetos de apelo popular após ter dificuldades de conseguir consenso sobre um projeto de anitstia a atos golpistas e após a Câmara ter aprovado a Proposta de Emenda à Constituição da Blindagem, que dificulta investigações contra parlamentares.

A conversa acontece em um momento de tensão entre os presidentes da Câmara e do Senado. Líderes da Câmara ficaram insatisfeitos após o Senado decidir rejeitar a PEC da Blindagem.

A medida foi aprovada pela Câmara, mas diante da pressão popular foi enterrada pelos senadores. Motta e Alcolumbre já estiveram junto ontem na posse de Edson Fachin como presidente do Supremo Tribunal Federal.

